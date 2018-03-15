Весна пришла в Хорватию и залила водой и грязью

Мощными наводнениями и оползнями сопровождается приход весны в Хорватии , сообщает «МИР 24».

Сель разрушил семь домов на юго-востоке страны. О пострадавших пока не сообщается. Хотя один из очевидцев сообщил, что заметил перед сходом земляных масс в одном из домов мужчину.

Уровень реки Уна продолжает повышаться. На борьбу с паводком направлены военные. Они перевозят людей в безопасные места и помогают жителям укреплять жилища мешками с песком. В округе объявлен режим ЧС.

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