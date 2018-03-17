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МЧС переведено в режим повышенной готовности на время выборов президента РФ
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МЧС переведено в режим повышенной готовности на время выборов президента РФ 

Российская Газета 15 часов назад
Фото: Российская Газета
В МЧС России сообщили, что все органы управления министерства, силы и средства переведены в режим повышенной готовности в связи с обеспечением безопасности на время выборов президента Российской Федерации.
Всего в обеспечении безопасности от МЧС России будут задействованы более 115 тысяч человек и около 18,5 тысячи единиц техники.
Спасатели и пожарные министерства будут нести дежурство на более 96 тысячах избирательных участках, на которых ранее специалистами ведомства были проведены рейды по обеспечению пожарной безопасности.
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