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МЧС из-за похолодания находится в режиме повышенной готовности
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МЧС из-за похолодания находится в режиме повышенной готовности 

Авторадио 15 часов назад
Фото: Парламентская газета
В Центральной России МЧС переведено в повышенную готовность из-за ожидаемых сильных морозов. Увеличено количество инженерной техники на дорогах федерального, регионального и местного значения, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра министерства. Проверены также резервные источники электроснабжения, готовы пункты обогрева и аэромобильные группировки МЧС. В готовности находятся более 14 тысяч энергетиков в составе аварийных бригад. Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали о понижении температуры воздуха на выходные. В частности, столичный регион ждут сильные морозы, какие бывают в середине марта раз в 18 лет.
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