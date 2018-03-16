МЧС из-за похолодания находится в режиме повышенной готовности 

В Центральной России МЧС переведено в повышенную готовность из-за ожидаемых сильных морозов. Увеличено количество инженерной техники на дорогах федерального, регионального и местного значения, сообщили ТАСС в пресс-службе Центрального регионального центра министерства. Проверены также резервные источники электроснабжения, готовы пункты обогрева и аэромобильные группировки МЧС. В готовности находятся более 14 тысяч энергетиков в составе аварийных бригад. Ранее в центре погоды «Фобос» рассказали о понижении температуры воздуха на выходные. В частности, столичный регион ждут сильные морозы, какие бывают в середине марта раз в 18 лет.