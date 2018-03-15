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Упавшая фура с газировкой парализовала Дмитровку
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Упавшая фура с газировкой парализовала Дмитровку 

Рамблер 15 марта 2018
Фото: Рамблер
На 50-ом километре Дмитровского шоссе опрокинулась фура с прицепом, перегородив дорогу. Очевидцы сообщают, что машина перевозила ящики с газированными напитками. Авария произошла рядом с населённым пунктом Грибки. Из-за этого сильно затруднено движение в сторону области. ЦОДД сообщил, что в результате ДТП заблокированы четыре полосы, свободной остаётся только одна. При падении грузового автомобиля пострадал один человек. Сейчас на места аварии работают экстренные службы. Обстоятельства происшествия выясняются.
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