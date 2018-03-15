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Аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада в Московском регионе
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Аэропорты работают в штатном режиме в условиях снегопада в Московском регионе 

РИАМО 15 марта 2018
Фото: РИАМО
Аэропорты Московского авиаузла «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», а также «Жуковский» работают в штатном режиме в условия снегопада в четверг, сообщили РИАМО представители воздушных гаваней.
Аэропорт «Домодедово» задерживает рейсы только из-за обработки самолетов противообледенительной жидкостью, сообщил представитель пресс-службы аэропорта.
«Аэропорт работает штатно. Видимость в районе аэродрома превышает 10 тысяч метров и достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов. Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку. В связи с этим возможны незначительные технические задержки в пределах 20 минут», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посадочных полос.
Аэропорт «Шереметьево» обслуживает рейсы по расписанию, без отклонений от графика.
Представители справочных аэропортов «Жуковский» и «Внуково» подтвердили, что аэропорты работают в обычном режиме.
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