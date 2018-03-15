Ещё
На кузбасской трассе произошла смертельная авария с грузовиками
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На кузбасской трассе произошла смертельная авария с грузовиками 

АиФ Кузбасс 15 марта 2018
Фото: АиФ Кузбасс
В Кемеровской области на трассе произошла смертельная авария.
Авария произошла в Беловском районе, сообщает ГИБДД по Кемеровской области. Грузовики «КамАЗ» и «Kenworth» столкнулись на 27 км трассы «Ленинск-Кузнецкий — Новокузнецк — Междуреченск». В результате аварии погиб 43-летний водитель «КамАЗа». В сети появилось видео последствий аварии, его опубликовали очевидцы.
Предварительно, водитель «КамАЗа» не учел погодные условия и не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.
АиФ Кузбасс: последние новости
Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в поселке Шалым В Новокузнецке при пожаре в частном доме погибла 50-летняя женщина Утром в Кузбассе произошло землетрясение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе190
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури23
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе7
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской183
ЕС осудил строительство Крымского моста140
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение