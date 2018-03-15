На кузбасской трассе произошла смертельная авария с грузовиками

Авария произошла в Беловском районе, сообщает ГИБДД по Кемеровской области. Грузовики «КамАЗ» и «Kenworth» столкнулись на 27 км трассы « Ленинск-Кузнецкий Новокузнецк — Междуреченск». В результате аварии погиб 43-летний водитель «КамАЗа» . В сети появилось видео последствий аварии, его опубликовали очевидцы.

Предварительно, водитель «КамАЗа» не учел погодные условия и не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди транспортного средства.