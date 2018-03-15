Пять человек погибли в ДТП в Лаосе

Вьентьян , 15 марта / Синьхуа / — Пять человек погибли и 13 пассажиров получили ранения во вторник вечером в результате того, что грузовик перевернулся в центральной провинции Лаоса Кхаммуан. Об этом в четверг сообщает местная ежедневная газета «Вьентьян таймс».

По данным местных властей, в грузовике находились 25 человек, включая водителя, который потерял управление из-за отказа тормозов около 17:00 по местному времени.

По предварительным данным, пять пассажиров погибли на месте, шесть человек получили серьезные травмы, у семерых диагностированы легкие ушибы.

По словам местного отдела транспортной полиции при Министерстве общественной безопасности, в провинции Кхаммуан, расположенной примерно в 230 км к востоку от лаосской столицы Вьентьяна, в январе-феврале 2018 года произошли 17 ДТП, погибли шесть человек. 11 человек остаются в критическом состоянии, 14 человек получили тяжелые травмы. 7 человек отделались легкими травмами. —0—