Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада

Несколько десятков рейсов задерживаются в московских аэропортах в четверг. По данным на 9.35 мск, в «Шереметьево» задерживалось 17 рейсов, из «Домодедово» не могли вовремя вылететь 14 самолетов и один рейс был задержан во «Внуково»

Кроме того, в «Домодедово» пять рейсов были отменены, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».