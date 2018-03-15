Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада 

Несколько десятков рейсов задерживаются в московских аэропортах в четверг. По данным на 9.35 мск, в «Шереметьево» задерживалось 17 рейсов, из «Домодедово» не могли вовремя вылететь 14 самолетов и один рейс был задержан во «Внуково».
Кроме того, в «Домодедово» пять рейсов были отменены, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Снегопад в Москве и Подмосковье не прекратится до пятницы, сообщает московский главк МЧС со ссылкой на синоптиков. Днем в четверг ожидается метель с порывами до 15 м/с. К вечеру температура понизится до минус 7-10 градусов, что приведет к гололедице.