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Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада
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Десятки рейсов задержаны в московских аэропортах из-за снегопада 

Ведомости 15 марта 2018
Фото: Ведомости
Несколько десятков рейсов задерживаются в московских аэропортах в четверг. По данным на 9.35 мск, в «Шереметьево» задерживалось 17 рейсов, из «Домодедово» не могли вовремя вылететь 14 самолетов и один рейс был задержан во «Внуково».
Кроме того, в «Домодедово» пять рейсов были отменены, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».
Снегопад в Москве и Подмосковье не прекратится до пятницы, сообщает московский главк МЧС со ссылкой на синоптиков. Днем в четверг ожидается метель с порывами до 15 м/с. К вечеру температура понизится до минус 7-10 градусов, что приведет к гололедице.
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