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В Башкирии при пожаре погибла 70-летняя пенсионерка
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В Башкирии при пожаре погибла 70-летняя пенсионерка 

ufa1.ru 19 часов назад
Фото: ufa1.ru
Рано утром 17 марта в Давлеканово при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина.
Как рассказали в МЧС республики, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 6:38 часов. Со слов соседей, горела крыша дома по улице Братской.
На место выехали восемь спасателей и пять единиц техники. В результате через десять минут после прибытия спецмашин очаг возгорания удалось локализовать, а ещё через две минуты — полностью ликвидировать открытое горение.
— В результате пожара повреждены стены внутри дома, личное имущество, значительно повреждена кровля дома, — сообщили в пресс-службе ведомства.
В результате пожара погибла 70-летняя женщина. Причину пожара теперь предстоит выяснить дознавателям. На месте происшествия продолжают работать специалисты республиканского МЧС.
В ещё одном пожаре, который произошёл в ночь на 17 марта в Уфе, пострадал мужчина. Огонь вспыхнул в одной их квартир двухэтажного дома по улице Электрификации в Советском районе города. Пострадавшего уфимца машиной скорой помощи экстренно доставили в больницу.
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