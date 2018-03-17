В Башкирии при пожаре погибла 70-летняя пенсионерка

Рано утром 17 марта в Давлеканово при пожаре в частном доме погибла пожилая женщина.

Как рассказали в МЧС республики, сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера в 6:38 часов. Со слов соседей, горела крыша дома по улице Братской.

На место выехали восемь спасателей и пять единиц техники. В результате через десять минут после прибытия спецмашин очаг возгорания удалось локализовать, а ещё через две минуты — полностью ликвидировать открытое горение.

— В результате пожара повреждены стены внутри дома, личное имущество, значительно повреждена кровля дома, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате пожара погибла 70-летняя женщина. Причину пожара теперь предстоит выяснить дознавателям. На месте происшествия продолжают работать специалисты республиканского МЧС.