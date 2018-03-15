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На Ачинском глиноземном комбинате рассказали подробности о пожаре в цеху
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На Ачинском глиноземном комбинате рассказали подробности о пожаре в цеху 

РИА Новости 15 марта 2018
Фото: РИА Новости
КРАСНОЯРСК, 15 мар — РИА Новости. Возгорание кровли цеха ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» в Красноярском крае не привело к существенному материальному ущербу и технологическим сбоям, сообщает пресс-служба предприятия.
"Ночью на ремонтно-механической базе в Ачинске произошло возгорание, в результате чего была повреждена мягкая кровля. Возгорание устранено сотрудниками пожарных служб. Пострадавших нет. Причины уточняются. Технологические процессы предприятия не нарушены", — говорится в сообщении.
Пресс-служба сообщила, что производство с участка, где произошло ЧП, частично переведено в соседний цех.
По информации краевого управления МЧС, в 03.40 23.40 (мск) 15 марта произошел пожар на территории ОАО «Ачинский глиноземный комбинат» по адресу квартал Южная Промзона, 12. В 4.15 (0.15 четверга мск) пожар был ликвидирован. Пострадавших нет.
В ведомстве сообщили, что площадь пожара составил 140 квадратных метров. В тушении огня от МЧС России были задействованы 21 человек и 8 единиц техники.
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