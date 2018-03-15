В Гае из-за пожара на ГОКе были эвакуированы 600 горняков

15 марта ночью пожарные потушили возгорание, которое произошло на Гайском ГОКе

Информация о происшествии поступила на пульт дежурного пожарной охраны в 04:15. Огонь охватил 12 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, загорелась погрузочно-доставочная машина. Через два часа пожар был полностью потушен. В ликвидации возгорания принимали участие 51 человек и 9 единиц техники.

К счастью, никто не пострадал. По информации РИА Новости, были эвакуированы почти 600 рабочих комбината.

В пресс-службе Гайского ГОКа прокомментировали произошедшее. Пожар не повлиял на работу предприятия, следующая смена начала свою работу во время.