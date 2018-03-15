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В Гае из-за пожара на ГОКе были эвакуированы 600 горняков
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В Гае из-за пожара на ГОКе были эвакуированы 600 горняков 

АиФ-Оренбург 15 марта 2018
Фото: АиФ-Оренбург
15 марта ночью пожарные потушили возгорание, которое произошло на Гайском ГОКе.
Информация о происшествии поступила на пульт дежурного пожарной охраны в 04:15. Огонь охватил 12 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС региона, загорелась погрузочно-доставочная машина. Через два часа пожар был полностью потушен. В ликвидации возгорания принимали участие 51 человек и 9 единиц техники.
К счастью, никто не пострадал. По информации РИА Новости, были эвакуированы почти 600 рабочих комбината.
В пресс-службе Гайского ГОКа прокомментировали произошедшее. Пожар не повлиял на работу предприятия, следующая смена начала свою работу во время.
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В Орске пожарные спасли семерых жильцов многоквартирного дома В поселке им. Ленина в Оренбургском районе на пожаре погибла пенсионерка Гайский ГОК: «Пожар не повлияло на работу предприятия»
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