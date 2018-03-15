В столичном регионе снегопад нарушил движение на дорогах

Снегопад осложнил движение транспорта на дорогах Москвы Подмосковья , сообщил ТАСС сообщил источник в экстренных службах. В столице отмечен рост количества мелких ДТП, что сильно затрудняет движение по ряду автомагистралей. Сильные затруднения наблюдаются на всех основных въездных магистралях в Москву, большие пробки зафиксированы на юге, юго-востоке Подмосковья, на севере и северо-западе области.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» на 8:56 мск, загруженность на дорогах Москвы оценивается в 7 баллов. Автомобилисты двигаются крайне медленно, стараясь соблюдать общий скоростной поток и не производить резких маневров.