В Калуге ночью сгорело кафе 

Под утро 15 марта в пригородном калужском коттеджном поселке Сосновый Бор загорелось кафе «Транзит». Фото пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Калужской области, сообщение о возгорании поступило в 4.22, полностью пожар был потушен в 4.54. В тушении пожара принимали участие 20 человек и пять единиц техники. Обошлось без жертв и пострадавших — как сообщается, кафе не эксплуатировалось. Причины возгорания и нанесенный ущерб уточняются.