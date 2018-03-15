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Более 150 млн рублей потратят в Новосибирской области на борьбу с пожарами в 2018 году
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Более 150 млн рублей потратят в Новосибирской области на борьбу с пожарами в 2018 году 

ТАСС 15 марта 2018
НОВОСИБИРСК, 15 марта. /ТАСС/. Профилактика и борьба с лесными пожарами обойдется Новосибирской области в 2018 году в 151,2 млн рублей. Как в четверг сообщила пресс-служба правительства региона, это почти в два раза больше, чем было выделено на эти же цели в прошлом году.
"В 2018 году более чем в два раза по сравнению с прошлым годом увеличено финансирование мероприятий по недопущению пожаров и их тушение. Из выделенных региональному министерству 151,2 млн рублей более 39 млн направлено из федерального бюджета. Для борьбы с лесными пожарами будет задействовано более четырех тысяч человек и более двух тысяч единиц техники", — заявил врио министра природных ресурсов и экологии региона Александр Дубовицкий.
В Новосибирской области уже подготовлены 48 пожарно-химических станций и 33 пункта хранения специального инвентаря, укомплектованные противопожарной техникой и оборудованием. Как уточнили ТАСС в пресс-службе правительства региона, планы тушения лесных пожаров утверждены на территории всех 26 лесничеств Новосибирской области.
По информации регионального министерства природных ресурсов и экологии, в 2017 году в Новосибирской области произошло 137 пожаров на общей площади 1039 га, в том числе на лесной площади 972 га. По сравнению с 2016 годом количество пожаров в регионе уменьшилось на 12%, при этом крупных пожаров удалось избежать.
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