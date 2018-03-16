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Причиной пожара в Глазуновском районе стал поджог
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Причиной пожара в Глазуновском районе стал поджог 

РИА 57 10 часов назад
Фото: РИА 57
В МЧС по Орловской области обнародовали подробности пожара в деревне Новополево Глазуновского района.
Сообщение о возгорании жилого дома поступило на телефон 101 в 02.49. На момент прибытия дежурного караула кровля дома горела по всей площади, дом также горел изнутри. Газодымозащитники подали на тушение кровли один водяной ствол, второй — на тушение комнат.
В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, жилой выгорел изнутри на площади 57 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара — поджог, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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