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Число жертв землетрясения в Папуа — Новой Гвинее выросло до 125
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Число жертв землетрясения в Папуа — Новой Гвинее выросло до 125 

Вести.Ru 15 марта 2018
Не менее 125 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в Папуа — Новой Гвинее 26 февраля текущего года. Такие данные сообщил официальный представитель полиции страны.
Как уточняется, в провинции Хела погибли 80 человек, в провинции Саузерн-Хайлендс — 45 человек. Более 35 тысяч человек остались без крова, передает ТАСС.
Предполагается, что число жертв возрастет, потому что многие деревни, подвергшиеся удару стихии, расположены в отдаленных труднодоступных районах, ситуация по ним пока окончательно не уточнена.
Как сообщил официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в настоящее время в стране нуждаются примерно 270 тысяч жителей, из них около 125 тысяч детей.
Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на востоке острова Новая Гвинея 26 февраля в 3:44 по местному времени (25 февраля в 20:44 по времени Москвы). Очаг землетрясения залегал на глубине 9 километров. Эпицентр находился на расстоянии 104 километров к западу от города Менди.
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