Число жертв землетрясения в Папуа — Новой Гвинее выросло до 125

Не менее 125 человек погибли в результате мощного землетрясения, произошедшего в Папуа — Новой Гвинее 26 февраля текущего года. Такие данные сообщил официальный представитель полиции страны.

Как уточняется, в провинции Хела погибли 80 человек, в провинции Саузерн-Хайлендс — 45 человек. Более 35 тысяч человек остались без крова, передает ТАСС

Предполагается, что число жертв возрастет, потому что многие деревни, подвергшиеся удару стихии, расположены в отдаленных труднодоступных районах, ситуация по ним пока окончательно не уточнена.

Как сообщил официальный представитель Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), в настоящее время в стране нуждаются примерно 270 тысяч жителей, из них около 125 тысяч детей.