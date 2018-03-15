В Омске два человека пострадали при ночном пожаре на котельной

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Сегодня, 15 марта, ночью в Омске произошёл пожар. В Кировском округе Омска горело здание котельной базы снабжения «Карбышевской».

На момент прибытия спасателей горели ёмкости с мазутом и технологическое оборудование внутри котельной. Часть здания обрушилось из-за взрыва газа.

«В результате пожара в здании повреждено технологическое оборудование котельной, розлив мазута на общей площади 100 квадратных метров, закопчены стены на всей площади, повреждено остекление оконных проемов. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», -уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области

Добавим, что спасателям удалость спасти из огня двух мужчин. Их доставили в больницу. По предварительной информации, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Для тушения пожара задействовали 13 спецмашин и 55 спасателей.