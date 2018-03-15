Ещё
В Омске два человека пострадали при ночном пожаре на котельной
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Омске два человека пострадали при ночном пожаре на котельной 

АиФ-Омск 15 марта 2018
Фото: АиФ-Омск
Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Сегодня, 15 марта, ночью в Омске произошёл пожар. В Кировском округе Омска горело здание котельной базы снабжения «Карбышевской».
На момент прибытия спасателей горели ёмкости с мазутом и технологическое оборудование внутри котельной. Часть здания обрушилось из-за взрыва газа.
«В результате пожара в здании повреждено технологическое оборудование котельной, розлив мазута на общей площади 100 квадратных метров, закопчены стены на всей площади, повреждено остекление оконных проемов. Площадь пожара составила 100 квадратных метров», -уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области.
Добавим, что спасателям удалость спасти из огня двух мужчин. Их доставили в больницу. По предварительной информации, пожар произошёл из-за неосторожного обращения с огнём. Для тушения пожара задействовали 13 спецмашин и 55 спасателей.
АиФ-Омск: последние новости
В Ленинском округе Омска сгорел автобус В Омске 20 спасателей тушили пожар на даче Россиянам могут ужесточить регистрацию в соцсетях
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе191
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури23
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе8
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской183
ЕС осудил строительство Крымского моста142
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение