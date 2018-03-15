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Срочно: Истребитель F-18 ВМС США упал у побережья штата Флорида
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Срочно: Истребитель F-18 ВМС США упал у побережья штата Флорида 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Вашингтон, 14 марта /Синьхуа/ — Истребитель F-18 ВМС США упал в  среду близ Ки-Уэста. Об этом сообщили местные СМИ. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
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