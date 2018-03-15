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Фельдшер и пациент пострадали в ДТП со «скорой» под Петербургом
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Фельдшер и пациент пострадали в ДТП со «скорой» под Петербургом 

360tv.ru 15 марта 2018
Фото: 360tv.ru
В результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля во Всеволожском районе Ленинградской области пострадала женщина фельдшер и пациент мужчина, сообщила пресс‐служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти.
По данным Госавтоинспекции, авария произошла на нерегулируемом перекрестке в районе девятого километра Дороги жизни.
О состоянии пострадавших в столкновении не сообщается.
Вечером в среду 14 марта в Золотухинском районе Курской области произошла автокатастрофа с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля.
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