Фельдшер и пациент пострадали в ДТП со «скорой» под Петербургом

В результате столкновения машины скорой помощи и легкового автомобиля во Всеволожском районе Ленинградской области пострадала женщина фельдшер и пациент мужчина, сообщила пресс‐служба управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти. По данным Госавтоинспекции, авария произошла на нерегулируемом перекрестке в районе девятого километра Дороги жизни. О состоянии пострадавших в столкновении не сообщается. Вечером в среду 14 марта в Золотухинском районе Курской области произошла автокатастрофа с участием маршрутного микроавтобуса и легкового автомобиля.