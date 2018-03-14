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Спасатели ликвидировали пожар в Новой Москве
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Спасатели ликвидировали пожар в Новой Москве 

Вечерняя Москва 14 марта 2018
Фото: Вечерняя Москва
Пожар огнеборцам удалось потушить в 21:10.
Сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) потушили пожар, случившийся в Троицком административном округе. Информация о происшествии появилась 14 марта.
— Благодаря работе спасателей, оперативно прибывших к месту происшествия, горение в частном доме в поселении Новофедоровское ликвидировано. Данных о пострадавших в результате инцидента не поступало, — передает пресс-служба ведомства.
Пожар ранее охватил территорию в 225 квадратных метров.
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