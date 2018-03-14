Федеральные и региональные диспетчерские службы показали готовность к пожароопасному сезону

Они отработали оперативное реагирование на возникновение лесных пожаров и действия в нештатных ситуациях, в том числе при наличии пострадавших, угроз переходов лесных пожаров на населенные пункты.

С этой целью в период с 22 февраля по 13 марта Федеральная диспетчерская служба лесного хозяйства провела оперативно-штабные учения с представителями ведомств и органов власти всех федеральных округов, координирующих вопросы охраны лесов от пожаров. В их числе — специалисты региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, центральной диспетчерской службы ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России и диспетчерских служб филиалов учреждения, федеральными бюджетными учреждениями, осуществляющими охрану особо охраняемых природных территорий.

Диспетчерские службы отработали оперативное взаимодействие и реагирование на возникновение лесных пожаров, а также умение действовать в нештатных ситуациях, в том числе при наличии пострадавших, угроз переходов лесных пожаров на населенные пункты, объекты экономики, на территории соседнего региона и другие.

Федеральной диспетчерской службой лесного хозяйства участникам учений направлялась вводная информация об условном лесном пожаре. Для передачи сообщений использовались различные средства, в том числе электронная почта, мобильное приложение «Береги лес», Прямая линия лесной охраны.

Региональные диспетчерские службы лесного хозяйства, филиалы «Оборонлеса», учреждения ООПТ проводили отработку полученных сведений. В частности, предоставляли подробный доклад об обнаружении возгорания, его площади направлении распространения, угрозе перехода на населенные пункты и сопредельные территории, силах и средствах, задействованных на тушении, его локализации и ликвидации.

По итогам проведенных учений среди диспетчерских служб ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России наилучший результат показала служба Улан-Удэнского филиала. Всего в учениях приняли участие представители 11 филиалов «Оборонлес» Минобороны России.