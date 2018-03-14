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Впервые записан гром вулканических молний
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Впервые записан гром вулканических молний 

Индикатор 14 марта 2018
Фото: Индикатор
Ученым удалось записать звук электрических разрядов в клубах пепла и дыма после извержения вулкана. Ранее это считалось невозможным из-за грохота самого извержения. Статья с результатами опубликована в журнале Geophysical Research Letters.
Молнии часто возникают во время извержений, сопровождающихся выбросом большого количества пепла. Их световой сигнал иногда даже используют для того, чтобы оповестить людей о катаклизме. Однако фиксирование звукового сигнала самих молний является очень задачей, и ни одной бесспорной подобной записи не существовало до недавнего времени.
В новой работе анализируются записи извержений вулкана Богослов на Алеутских островах недалеко от Аляски. Между декабрем 2016 и августом 2017 были зафиксированы звуки, которые сопровождали несколько извержений. В двух случаях (8 марта и 10 июня) грохот был записан спустя существенное время после окончания самого извержения, когда в выброшенном столбе пепла еще сверкали молнии.
То, что звук был связан именно с электрическими разрядами, подтверждается временем, за которое звуковой сигнал пришел на расположенные в 60 километрах от вулкана микрофоны. Также с помощью подобной аппаратуры можно восстановить направление на источник звука, которое в данном случае отличалось от низкочастотного гула из жерла. Авторы надеются, что гром вулканических молний дополнит методы исследования извержений и выбрасываемых столбов пепла.
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