Росатом планирует испытать систему поиска ядерного топлива на «Фукусиме»

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Предприятие госкорпорации «Росатом» ФГУП «РосРАО» планирует осенью нынешнего года испытать автоматизированную систему, необходимую для поисков фрагментов ядерного топлива на аварийной японской АЭС «Фуксима-1», сообщила пресс-служба «РосРАО».

"Завершение разработки и испытания системы планируются в сентябре 2018 года", — говорится в сообщении.

Весной 2017 года возглавляемый «РосРАО» консорциум предприятий Росатома был выбран исследовательским институтом Mitsubishi (Япония) для выполнения технико-экономического обоснования проекта по ликвидации последствий аварии на АЭС «Фукусима-1». Целью проекта является разработка метода наиболее точного поиска и идентификации топливных фрагментов на АЭС «Фукусима-1».

Сейчас идет вторая фаза проекта. В рамках первого этапа были протестированы промышленные нейтронные детекторы для работы в условиях очень сильного гамма-излучения, а также разработаны и протестированы подходы по созданию нейтронных счетчиков с размерами меньше спичечного коробка и линией связи до 60 метров.

"Решение о продолжении проекта было принято по итогам конкурсного отбора, где также были представлены полученные результаты японских и французских коллег. Целью второй фазы является разработка автоматизированной системы измерения нейтронных и гамма полей с малогабаритным коронным счетчиком", — отмечается в сообщении.

Созданная система измерений должна будет накапливать полученные результаты в базу данных, а также строить трехмерные карты плотности мощности гамма— и нейтронного излучения, определять наличие топливных фрагментов, которые предстоит извлечь при разборке аварийных энергоблоков АЭС «Фукусима-1».

Проект реализуется совместно с предприятиями Росатом АО «Техснабэкспорт», TENEX-JapanCo, Физико-энергетическим институтом имени Лейпунского (научный руководитель проекта) и Научно-исследовательским институтом технической физики и автоматизации (он отвечает за разработку и изготовление детекторов нейтронов).

Авария на АЭС «Фукусма-1» произошла в марте 2011 года. После землетрясения магнитудой 9,0 возникло цунами, гигантская волна высотой 15 метров затопила энергоблоки станции, вызвала отключение их энергоснабжения, что привело к остановке системы охлаждения нескольких реакторов. В реакторах первого, второго и третьего блоков ядерное топливо расплавилось и скопилось на дне защитной оболочки реактора.

При планировании работ по ликвидации последствий аварии важно обладать информацией о локализации фрагментов ядерного топлива. В перечне задач, стоящих перед ликвидаторами аварии на «Фукусиме-1», обнаружение, сбор и удаление топливных фрагментов являются наиболее сложными на данный момент. При этом даже подобраться к ним зачастую просто невозможно из-за предельно высоких радиационных полей. Поэтому, несмотря на то, что после аварии прошло почти семь лет, точной информации о расположении фрагментов ядерного топлива на аварийных блоках «Фукусимы» до сих пор нет.