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В выходные синоптики прогнозируют дождь и ветер порывами 16 м/с
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В выходные синоптики прогнозируют дождь и ветер порывами 16 м/с 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Дождь и сильный ветер прогнозируют синоптики в Татарстане, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
19 мая в большинстве районов ожидается дождь, местами гроза. Ветер южный, временами порывами до 16 м/с, при грозе до 17-22 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11.. +16º, днем +24.. +29º.
20 мая сохранится дождливая погода. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 16 м/с, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11.. +16º, днем +24.. +29º.
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