В выходные синоптики прогнозируют дождь и ветер порывами 16 м/с

Дождь и сильный ветер прогнозируют синоптики в Татарстане , сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

19 мая в большинстве районов ожидается дождь, местами гроза. Ветер южный, временами порывами до 16 м/с, при грозе до 17-22 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +11.. +16º, днем +24.. +29º.

20 мая сохранится дождливая погода. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 16 м/с, при грозе кратковременные усиления до 20 м/с. Температура воздуха ночью +11.. +16º, днем +24.. +29º.