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В ближайшие три дня в Татарстане ожидаются дожди
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В ближайшие три дня в Татарстане ожидаются дожди 

АиФ Казань 57 минут назад
Фото: АиФ Казань
19 апреля температура воздуха днем будет +7.. +12˚, в западных районах до +15˚. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный умеренный. В большинстве районов дожди.
20 апреля сохранится дождливая погода, ветер южный с переходом на северо-восточный умеренный, днем местами порывами до 15 м/с. Минимальная температура воздуха ночью 0.. +5º, днем +6.. +11º.
Ночью 21 апреля будет без осадков. Днем в западных районах преимущественно дождь. Ветер северо-восточный умеренный. Минимальная температура воздуха ночью 0.. -5º, днем +5.. +10º.
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