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Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре
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Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре 

Газета.Ru 25 минут назад
Фото: Казанский репортер
Завтра ночью и днем местами на территории Татарстана ожидаются грозы и сильный ветер, сообщает "Татар-информ".
Порывы ветра будут достигать 17 м/c, а при грозах — 20 м/с, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.
Согласно предварительному прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 25 мая по республике температура воздуха составит 9 — 14 градусов тепла ночью и 13 — 18 днем. Местами, в том числе и в Казани, вероятны дожди.
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