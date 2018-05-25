Синоптики Татарстана предупреждают о грозах и сильном ветре 

Завтра ночью и днем местами на территории Татарстана ожидаются грозы и сильный ветер, сообщает "Татар-информ".
Порывы ветра будут достигать 17 м/c, а при грозах — 20 м/с, отмечается в распространенном Гидрометцентром РТ предупреждении об ухудшении погодных условий.
Согласно предварительному прогнозу Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ, 25 мая по республике температура воздуха составит 9 — 14 градусов тепла ночью и 13 — 18 днем. Местами, в том числе и в Казани, вероятны дожди.