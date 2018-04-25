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Синоптики прогнозируют о сильном ветре и дожде в Татарстане
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Синоптики прогнозируют о сильном ветре и дожде в Татарстане 

АиФ Казань 52 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Синоптики предупреждают татарстанцев о сильном ветре и дожде, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
26 апреля ночью и днем в большинстве районов небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный (порывами до 16 м/с). Минимальные температуры воздуха ночью 0.. +5˚, на востоке до -3˚. Максимальные температуры воздуха днем +7.. +12˚.
27 апреля ночью, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3.. +8º; максимальная температура воздуха днем +12.. +17º.
Ранее синоптики сообщили, что температура воздуха в Татарстане на 6 градусов ниже нормы.
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