Синоптики прогнозируют о сильном ветре и дожде в Татарстане

Синоптики предупреждают татарстанцев о сильном ветре и дожде, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

26 апреля ночью и днем в большинстве районов небольшой дождь. Ветер юго-восточный умеренный, местами сильный (порывами до 16 м/с). Минимальные температуры воздуха ночью 0.. +5˚, на востоке до -3˚. Максимальные температуры воздуха днем +7.. +12˚.

27 апреля ночью, утром и днем местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный умеренный, местами порывами до 16 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +3.. +8º; максимальная температура воздуха днем +12.. +17º.