Ещё
Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре в Татарстане
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре в Татарстане 

АиФ Казань 53 минуты назад
Фото: АиФ Казань
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды, сообщается на сайте Гидромецентра РТ.
28 апреля, в субботу, утром и днем будут идти дожди, местами сильные и с грозой. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15-20 м/с, локально до 23 м/с. Температура воздуха днем +8.. +13˚, на юге и востоке РТ +14.. +19˚.
Днем 29 апреля сохранится неустойчивая погода с сильным западным ветром местами порывами до 15-20 м/с. В большинстве районов утром и днем ожидается дождь, местами с грозой. Минимальная температура воздуха ночью +3.. +8º, максимальная днем +12.. +17º.
АиФ Казань: последние новости
В Кировском районе Казани подтоплены шесть приусадебных участков В Казани из-за пожара жители пяти домов остались без света Чем закончилось дело Елены Шишмаревой?
Комментарии  Ещё 135 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост631
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт76
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО36
Майские пенсии доставят по особому графику146
Росгвардейцы ответят за смерть пауэрлифтера21
Видео
В Британии с неба упал загадочный объект
В мире
01:26
Кореи помирились
Азия В мире
01:09
Москва подсказала Киеву способ получить Крымский мост
Политика
00:26
ФСБ предотвратила теракты в Москве
Происшествия Ближний Восток
00:57
Что Меркель отдаст за российский газ
Экономика Статьи
00:42
«Неизлечимо больному» Билану вынесли вердикт
Шоу-бизнес
00:53
У американских F-35 нашли «русские корни»
Оружие Армия
00:38
Кемеровский пожарный написал письмо из СИЗО
Происшествия
00:25
Самбурская оправдалась за нападки на Летучую
Шоу-бизнес
00:30
Посадка Су-57 попала на видео
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение