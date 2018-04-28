Синоптики предупреждают о сильном дожде и ветре в Татарстане

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды, сообщается на сайте Гидромецентра РТ. 28 апреля, в субботу, утром и днем будут идти дожди, местами сильные и с грозой. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывами до 15-20 м/с, локально до 23 м/с. Температура воздуха днем +8.. +13˚, на юге и востоке РТ +14.. +19˚. Днем 29 апреля сохранится неустойчивая погода с сильным западным ветром местами порывами до 15-20 м/с. В большинстве районов утром и днем ожидается дождь, местами с грозой. Минимальная температура воздуха ночью +3.. +8º, максимальная днем +12.. +17º.