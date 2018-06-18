МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Татарстане 19 июня

Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе с 12:00 до 20:00 во вторник, 19 июня, в Татарстане . Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону. По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15—20 м/с. 7 июня URA.RU сообщало, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение. Также сообщалось, что в Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за уровня воды в реке Кубани.