МЧС предупредило о сильном ветре и грозе в Татарстане 19 июня 

Спасатели предупредили о сильном ветре и грозе с 12:00 до 20:00 во вторник, 19 июня, в Татарстане. Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на ГУ МЧС России по региону.
По данным республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ожидается гроза с кратковременным усилением северо-западного ветра до 15—20 м/с.
7 июня URA.RU сообщало, что в Тюменской области объявили штормовое предупреждение.
Также сообщалось, что в Невинномысске ввели режим повышенной готовности из-за уровня воды в реке Кубани.