5 июня прогнозируют штормовой ветер, дождь и град

Синоптики прогнозируют в Татарстане сильный ветер, град и дождь.

С 6.00 до 23.00 5 июня в республике объявлено штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра РТ, днем и вечером 5 июня ожидаются ветер порывами 15-20 м/с, в период с 12.00 до 23.00 местами очень сильный ветер порывами 20-25 м/с, шквал, гроза, ливневый дождь, град. Минимальные температуры воздуха ночью +7.. +12˚, днем +18.. +23˚.

6 июня в большинстве районов прогнозируют дождь, грозу, а с 18.00 до 23.00 град. Ветер западный умеренный, местами порывами 18 м/с, вечером очень сильный ветер порывами 20-25 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +5.. +10º, в восточных районах до +15º, днем +13.. +18º.

Напомним, в Татарстане до сих пор устраняют последствия урагана, который обрушился на республику 30 мая. Сильный ветер повредил крыши домов, остановочные пункты, повалил деревья и оставил несколько поселков без света.