Ещё
5 июня прогнозируют штормовой ветер, дождь и град
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

5 июня прогнозируют штормовой ветер, дождь и град 

АиФ Казань 30 минут назад
Фото: АиФ Казань
Синоптики прогнозируют в Татарстане сильный ветер, град и дождь.
С 6.00 до 23.00 5 июня в республике объявлено штормовое предупреждение. По данным Гидрометцентра РТ, днем и вечером 5 июня ожидаются ветер порывами 15-20 м/с, в период с 12.00 до 23.00 местами очень сильный ветер порывами 20-25 м/с, шквал, гроза, ливневый дождь, град. Минимальные температуры воздуха ночью +7.. +12˚, днем +18.. +23˚.
6 июня в большинстве районов прогнозируют дождь, грозу, а с 18.00 до 23.00 град. Ветер западный умеренный, местами порывами 18 м/с, вечером очень сильный ветер порывами 20-25 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +5.. +10º, в восточных районах до +15º, днем +13.. +18º.
Напомним, в Татарстане до сих пор устраняют последствия урагана, который обрушился на республику 30 мая. Сильный ветер повредил крыши домов, остановочные пункты, повалил деревья и оставил несколько поселков без света.
АиФ Казань: последние новости
В Мензелинском районе в реке утонул 5-летний мальчик В 339 домах Татарстана произошло аварийное отключение света из-за ветра Следователи проводят проверку по факту гибели женщины под крышей магазина
Комментарии  Ещё 241 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
России пригрозили потерей Петербурга438
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской380
Умер Леонид Неведомский19
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб23
Актер Тимур Миргалимов найден мертвым13
Видео
00:37
Как будем отдыхать в июне
Общество Вещи
00:39
Путин успокоил Евросоюз
Политика Европа
04:35
Киселев оправдался за «нестыковку» с Ким Чен Ыном
Общество
01:35
Лайнер сбил туриста с ног воздухом
Происшествия
02:37
«Шёл за хлебом — был убит»: «смерть» Бабченко высмеяли
Общество
05:29
В Императорском доме заявили о безумии Поклонской
Общество
00:54
В Москве объявлен «желтый» уровень опасности
Новости Москвы Общество
04:10
Магистр «Что? Где? Когда?» получил клюшкой в лоб
Шоу-бизнес Другое
03:45
«Путин получает всё, а США — ничего»
В мире Политика
01:45
России пригрозили потерей Петербурга
В мире Прибалтика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение