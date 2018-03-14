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Хорватию затопило из-за ливней
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Хорватию затопило из-за ливней 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: otr-online.ru
В Хорватии из-за ливней начались не по сезону ранние и мощные наводнения, передает сайт argumenti.ru.
Вода подмыла склоны холмов, в следствии чего, начались оползни. Рядом с границей с Боснией в городе Хрватска-Костайница рушатся дома.
За несколько минут руинами стали более десятка зданий. Резкое таяние снега привело к тому, что река Уна вышла из берегов и затопила все подвалы и первые этажи города с населением около трёх тысяч человек. Люди в панике покидают свои дома. Власти объявили режим чрезвычайного положения. В спасательной операции участвуют военные.
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