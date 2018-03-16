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МЧС сообщает о сходе трех лавин в Киргизии
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МЧС сообщает о сходе трех лавин на стратегической автотрассе в Киргизии 

ТАСС 11 часов назад
Фото: РИА Новости
Сразу три снежные лавины большого объема сошли в Киргизии на стратегической автотрассе Бишкек — Ош, которая соединяет северные и южные области страны. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в МЧС республики.
"Снежная масса обрушилась на 221, 222 и 226 километрах автодороги, никто из людей при этом не пострадал", — отметили в министерстве. Общий объем лавин составляет около 3,3 тыс. кубометров. По данным сотрудников министерства, на месте ЧП уже работает тяжелая техника, которая занимается расчисткой завалов.
В ведомстве отметили, что из-за схода лавины трасса Бишкек — Ош продолжает оставаться "закрытой для проезда" с 14 марта. "В ночь с 13 на 14 марта на 246 км трассы сошла лавина объемом около 2,5 млн кубометров, работы по расчистке продолжаются, на данный момент с дорожного полотна убрано около 130 тыс. кубометров снега", — напомнили в МЧС.
По официальной информации, на расположенных вдоль трассы постах в настоящее время скопилось около 300 грузовых и легковых автомашин. В этих местах установлены пункты обогрева водителей и пассажиров, а также организовано горячее питание для них.
Ранее Министерство транспорта и дорог Киргизии пообещало ликвидировать последствия схода снежной массы на 246 км дороги Бишкек — Ош до 16-17 марта.
Стратегическая трасса Бишкек — Ош, протяженность которой составляет около 600 км, является единственной наземной артерией, соединяющей северные и южные области Киргизии. Значительная ее часть пролегает на высоте около трех тыс. метров над уровнем моря. Из-за крутых поворотов и серпантинов она считается одной из самых сложных в Центральной Азии. Дорога Бишкек — Ош также связывает северную часть Киргизии с соседним Узбекистаном.
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