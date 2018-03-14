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Жертвами снегопадов в США стали уже девять человек
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Жертвами снегопадов в США стали уже девять человек 

Мир24 14 марта 2018
По меньшей мере девять человек стали жертвами непогоды в США, сообщает «МИР 24». На северо-востоке страны бушуют метели.
Между небом и землей
Как работают синоптики?
Это уже третий крупный снегопад на восточном побережье за последние две недели.
Сугробы местами достигают полуметра. От ледяной мартовской бури пострадали семь штатов — от Нью-Йорка до Коннектикута. Больше всего досталось штатам Мэн и Массачусетс.
Прекращена подача электричества в 2,4 миллиона домов и офисных центров. В некоторых городах, например в Бостоне, закрыты школы и госучреждения.
В местных аэропортах отменено более полутора тысяч рейсов.
Почему снег выпадает там, где его никогда не было? Например, в пустыне Сахара или Италии. Чего нам ждать — глобального потепления или ледникового периода? Об этом и многом другом узнаете из программы «Секретные материалы» 23 марта в 16:15 на телеканале «МИР».
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