Жертвами снегопадов в США стали уже девять человек

По меньшей мере девять человек стали жертвами непогоды в США, сообщает «МИР 24». На северо-востоке страны бушуют метели.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Это уже третий крупный снегопад на восточном побережье за последние две недели.

Сугробы местами достигают полуметра. От ледяной мартовской бури пострадали семь штатов — от Нью-Йорка до Коннектикута. Больше всего досталось штатам Мэн и Массачусетс.

Прекращена подача электричества в 2,4 миллиона домов и офисных центров. В некоторых городах, например в Бостоне, закрыты школы и госучреждения.

В местных аэропортах отменено более полутора тысяч рейсов.

Почему снег выпадает там, где его никогда не было? Например, в пустыне Сахара или Италии. Чего нам ждать — глобального потепления или ледникового периода? Об этом и многом другом узнаете из программы «Секретные материалы» 23 марта в 16:15 на телеканале «МИР».

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