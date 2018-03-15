Женщина-инвалид погибла во время пожара в Завьяловском районе

Завьялово. Удмуртия . В деревне Русский Вожой Завьяловского района при пожаре в жилом, двухквартирном доме погибла женщина. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, 62-летняя погибшая была инвалидом и с трудом могла передвигаться.

Пожар произошел в ночь с 14 на 15 марта. По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Дом полностью уничтожен огнем.

Семье из четырех человек, включая двоих несовершеннолетних детей, которые проживали в соседней квартире дома, удалось спастись.