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Женщина-инвалид погибла во время пожара в Завьяловском районе
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Женщина-инвалид погибла во время пожара в Завьяловском районе 

ИА «Сусанин» 15 марта 2018
Фото: ИА «Сусанин»
Завьялово. Удмуртия. В деревне Русский Вожой Завьяловского района при пожаре в жилом, двухквартирном доме погибла женщина. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртской Республике, 62-летняя погибшая была инвалидом и с трудом могла передвигаться.
Пожар произошел в ночь с 14 на 15 марта. По предварительным данным возгорание произошло из-за короткого замыкания электропроводки. Дом полностью уничтожен огнем.
Семье из четырех человек, включая двоих несовершеннолетних детей, которые проживали в соседней квартире дома, удалось спастись.
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