Одноэтажный пустующий дом подожгли в Чагоде

Возгорание произошло накануне около 18 часов в деревне Пустынь Чагодощенского района. Одноэтажный деревянный дом, в котором никто не жил, сгорел полностью.

На вызов выехали пять пожарных и две единицы техники. Удаленность от пожарной службы и погодные условия помешали спасти дом. По предварительной версии, возгорание произошло в результате поджога, сообщили в региональном Управлении МЧС России

По этой же причине сгорела половина двухэтажного расселенного дома в Вологде . Сообщение поступило в 15.16 накануне. На вызов по повышенному уровню опасности на переулок Водников, 28, выехали восемь пожарных расчетов и 26 человек. Чуть более получаса потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать огонь.

За минувшие сутки на Вологодчине произошло три пожара, которые, по предварительной версии сотрудников МЧС, произошли в результате поджогов. В Устюжне ожоги получил 31-летний мужчина, который пытался спасти имущество.