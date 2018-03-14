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Одноэтажный пустующий дом подожгли в Чагоде
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Одноэтажный пустующий дом подожгли в Чагоде 

Вологда.рф 14 марта 2018
Фото: Вологда.рф
Возгорание произошло накануне около 18 часов в деревне Пустынь Чагодощенского района. Одноэтажный деревянный дом, в котором никто не жил, сгорел полностью.
На вызов выехали пять пожарных и две единицы техники. Удаленность от пожарной службы и погодные условия помешали спасти дом. По предварительной версии, возгорание произошло в результате поджога, сообщили в региональном Управлении МЧС России.
По этой же причине сгорела половина двухэтажного расселенного дома в Вологде. Сообщение поступило в 15.16 накануне. На вызов по повышенному уровню опасности на переулок Водников, 28, выехали восемь пожарных расчетов и 26 человек. Чуть более получаса потребовалось пожарным, чтобы ликвидировать огонь.
За минувшие сутки на Вологодчине произошло три пожара, которые, по предварительной версии сотрудников МЧС, произошли в результате поджогов. В Устюжне ожоги получил 31-летний мужчина, который пытался спасти имущество.
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