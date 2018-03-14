Два человека пострадали во время пожара во ВНИИ радиотехники в центре Москвы

Два человека пострадали результате пожара в здании Всероссийского научно-исследовательского института радиотехники (ВНИИРТ) в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в экстренных службах.

«По предварительной информации, в результате пожара во ВНИИРТ пострадали по меньшей мере два человека, их осматривают врачи», — сказал собеседник агентства.

Ранее источник сообщил, что в одном из кабинетов научно-исследовательского института на ул. Большая Почтовая произошел пожар площадью 20 кв. м. Возгорание потушили до прибытия огнеборцев. Из соображений безопасности эвакуировали около 50 человек.