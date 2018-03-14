В Японии перезапустили третий реактор АЭС «Ои»

ТОКИО, 14 марта. / ТАСС /. Японские специалисты в среду перезапустили третий реактор АЭС «Ои» в префектуре Фукуи на побережье Японского моря. Об этом сообщила компания-оператор станции Kansai Electric Power.

Как ожидается, этот энергоблок начнет вырабатывать электричество 16 марта, а подключение к сети для коммерческой эксплуатации состоится в первой половине апреля. Перед этим на реакторе пройдут проверки всех систем безопасности, а мощность будет повышена до максимального уровня. Сроки возобновления работы были перенесены на несколько месяцев вперед из-за вынужденной инспекции, поскольку при строительстве станций использовалась продукция японской корпорации Kobe Steel. Осенью прошлого года она оказалась в центре скандала, связанного с подделкой данных о прочности и других характеристик деталей и узлов, изготовленных из алюминия, меди и стали.

Kansai Electric Power в ближайшее время также рассчитывает начать подготовку к перезапуску четвертого реактора на этой же АЭС. Эта операция намечена на середину мая.

Третий и четвертый реакторы станции «Ои» были введены в эксплуатацию в 1991 и 1993 годах соответственно. Мощность каждого из них оставляет 1180 МВт. В прошлом году в префектуре Фукуи также были перезапущены два энергоблока на АЭС «Такахама».