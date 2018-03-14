Ещё
В Японии перезапустили третий реактор АЭС «Ои»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Японии перезапустили третий реактор АЭС «Ои» 

ТАСС 14 марта 2018
ТОКИО, 14 марта. /ТАСС/. Японские специалисты в среду перезапустили третий реактор АЭС «Ои» в префектуре Фукуи на побережье Японского моря. Об этом сообщила компания-оператор станции Kansai Electric Power.
Как ожидается, этот энергоблок начнет вырабатывать электричество 16 марта, а подключение к сети для коммерческой эксплуатации состоится в первой половине апреля. Перед этим на реакторе пройдут проверки всех систем безопасности, а мощность будет повышена до максимального уровня. Сроки возобновления работы были перенесены на несколько месяцев вперед из-за вынужденной инспекции, поскольку при строительстве станций использовалась продукция японской корпорации Kobe Steel. Осенью прошлого года она оказалась в центре скандала, связанного с подделкой данных о прочности и других характеристик деталей и узлов, изготовленных из алюминия, меди и стали.
Kansai Electric Power в ближайшее время также рассчитывает начать подготовку к перезапуску четвертого реактора на этой же АЭС. Эта операция намечена на середину мая.
Третий и четвертый реакторы станции «Ои» были введены в эксплуатацию в 1991 и 1993 годах соответственно. Мощность каждого из них оставляет 1180 МВт. В прошлом году в префектуре Фукуи также были перезапущены два энергоблока на АЭС «Такахама».
До аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году на атомную энергетику в энергобалансе Японии приходилось порядка 30%. В результате временного вынужденного отказа от нее стране пришлось возложить основную нагрузку по электрификации на тепловые станции. Сейчас вместе с «Ои» в Японии работают шесть реакторов на четырех станциях, а правительство рассчитывает в ближайшем будущем продолжить политику частичного перезапуска АЭС.
ТАСС: последние новости
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв МЧС сообщает о сходе трех лавин на стратегической автотрассе в Киргизии Свыше 400 км пути намерены отремонтировать на Забайкальской железной дороге в 2018 году
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе196
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури25
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе9
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской183
ЕС осудил строительство Крымского моста142
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение