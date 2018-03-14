Снежные бури атакуют США одна за другой

По меньшей мере девять человек стали жертвами непогоды в США , сообщает «МИР 24». На северо-востоке страны бушуют метели.

Это уже третий крупный снегопад на восточном побережье за последние две недели.

Сугробы местами достигают полуметра. От ледяной мартовской бури пострадали семь штатов — от Нью-Йорка до Коннектикута. Больше всего досталось штатам Мэн и Массачусетс.

Прекращена подача электричества в 2,4 миллиона домов и офисных центров. В некоторых городах, например в Бостоне, закрыты школы и госучреждения.

В местных аэропортах отменено более полутора тысяч рейсов.

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