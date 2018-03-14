Свыше 400 км пути намерены отремонтировать на Забайкальской железной дороге в 2018 году

ЧИТА , 14 марта. / ТАСС /. Свыше 400 км пути планируется отремонтировать в 2018 году на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД), что примерно на 5% больше показателя прошлого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЗабЖД.

"В 2018 году на Забайкальской железной дороге планируется отремонтировать 418,4 км пути — это на 23,8 км превышает объем путеремонтных работ 2017 года. В рамках кампании по оздоровлению путевой инфраструктуры также предстоит уложить 152 комплекта стрелочных переводов, произвести смену рельсов общей протяженностью 100 км", — сказали в пресс-службе.

В работах будут участвовать более 4 тыс. человек, свыше 2,7 тыс. грузовых вагонов, а также другая строительная и ремонтная техника.