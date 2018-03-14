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Свыше 400 км пути намерены отремонтировать на Забайкальской железной дороге в 2018 году
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Свыше 400 км пути намерены отремонтировать на Забайкальской железной дороге в 2018 году 

ТАСС 14 марта 2018
ЧИТА, 14 марта. /ТАСС/. Свыше 400 км пути планируется отремонтировать в 2018 году на Забайкальской железной дороге (ЗабЖД), что примерно на 5% больше показателя прошлого года. Об этом в среду сообщила пресс-служба ЗабЖД.
"В 2018 году на Забайкальской железной дороге планируется отремонтировать 418,4 км пути — это на 23,8 км превышает объем путеремонтных работ 2017 года. В рамках кампании по оздоровлению путевой инфраструктуры также предстоит уложить 152 комплекта стрелочных переводов, произвести смену рельсов общей протяженностью 100 км", — сказали в пресс-службе.
В работах будут участвовать более 4 тыс. человек, свыше 2,7 тыс. грузовых вагонов, а также другая строительная и ремонтная техника.
Протяженность Транссиба на участке ЗабЖД составляет 2266,7 км. Магистраль проходит по территории Забайкальского края и Амурской области. В 2017 году здесь отремонтировали 394,6 км пути, в том числе уложив 345,7 км бесстыкового пути, а также заменили 143 комплекса стрелочных переводов.
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