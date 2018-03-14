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Высоковольтные столбы стали причиной пожара в Приморье
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Высоковольтные столбы стали причиной пожара в Приморье 

Primpress 14 марта 2018
Фото: Primpress
В пожарно-спасательную службу Надеждинского муниципального района вечером 13 марта поступило сообщение о пожаре в квартире дома, расположенного в поселке Таежном на улице Мира, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
Пожарные прибыли по указанному адресу и приступили к тушению. При проведении разведки огнеборцами было установлено, что горят два электрических столба высокого напряжения и наружная часть балкона квартиры, расположенной на третьем этаже жилого здания. Брандмейстеры вывели из отрезанного дымом помещения на свежий воздух двух человек, десять были эвакуированы. Пострадавших нет.
Общая площадь возгорания составила три квадратных метра. На тушении пожара были задействованы два человека личного состава и одна единица техники.
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