Дым по всему району: на ВИЗе сгорел частный дом, есть пострадавший

Екатеринбурге на ВИЗе сегодня утром сгорел частный дом. Пожар произошёл около 9 утра на улице Красных Зорь. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров, а столб дыма было видно по всему району.

— Есть пострадавший, мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу, — рассказали E1.RU в пресс-службе МЧС. — Сейчас пожар локализован, на месте работали 12 человек и 3 пожарных машины.

В чем причина возникновения огня, пока неясно. Её установят дознаватели.