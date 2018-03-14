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Дым по всему району: на ВИЗе сгорел частный дом, есть пострадавший
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Дым по всему району: на ВИЗе сгорел частный дом, есть пострадавший 

e1.ru 14 марта 2018
Фото: e1.ru
В Екатеринбурге на ВИЗе сегодня утром сгорел частный дом. Пожар произошёл около 9 утра на улице Красных Зорь. Огонь распространился на площади 150 квадратных метров, а столб дыма было видно по всему району.
Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, в пожаре пострадал мужчина.
— Есть пострадавший, мужчина получил ожоги и был доставлен в больницу, — рассказали E1.RU в пресс-службе МЧС. — Сейчас пожар локализован, на месте работали 12 человек и 3 пожарных машины.
В чем причина возникновения огня, пока неясно. Её установят дознаватели.
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