На Кубани проведут реконструкцию ж/д путей

Работы по модернизации инфраструктуры запланированы на перегонах Баканская — Тоннельная, Гойтх — Индюк. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Планируется, что в 2018 году капитально отремонтируют 142,7 км пути в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области . Дирекция Северо-Кавказской магистрали на эти цели потратит 2,6 млрд рублей

В зимний период 2017-2018 гг. по информации ведомства, на Северо-Кавказской магистрали заменили 69,6 км рельсо-шпальной решетки и 67,8 км бесстыкового пути.