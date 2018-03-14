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На Кубани проведут реконструкцию ж/д путей
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На Кубани проведут реконструкцию ж/д путей 

АиФ — Юг 14 марта 2018
Фото: АиФ – Юг
Работы по модернизации инфраструктуры запланированы на перегонах Баканская — Тоннельная, Гойтх — Индюк. Об этом сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги. Планируется, что в 2018 году капитально отремонтируют 142,7 км пути в Краснодарском и Ставропольском краях, а также в Ростовской области. Дирекция Северо-Кавказской магистрали на эти цели потратит 2,6 млрд рублей
В зимний период 2017-2018 гг. по информации ведомства, на Северо-Кавказской магистрали заменили 69,6 км рельсо-шпальной решетки и 67,8 км бесстыкового пути.
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