Дорожники планируют привести в порядок 4,5 километра проезжей части в Салехарде, 3,1 километра в Лабытнанги, 3,8 километра в Губкинском, а также 6,5 километра в Муравленко и 800 метров в Ноябрьске. На софинансирование ремонта муниципальной сети, насчитывающей 1240 километров, выделено 700 миллионов рублей.
Как отметили в профильном департамента ЯНАО, региональные трассы превышают 1270 километров. Их ремонт оплачивается из дорожного фонда ЯНАО и по программе «Сотрудничество». На обновление 40 километров предусмотрено 1,7 миллиарда рублей до конца года. Плиты на 14-километровом отрезке между Пуровском и Коротчаево заменят асфальтом.