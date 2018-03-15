Сильный снегопад прервал транспортное сообщение на Северо-Востоке Китая

Шэньян , 15 марта / Синьхуа / — Снегопад, обрушившийся на северо-восточную китайскую провинцию Ляонин с вечера среды, стал причиной отмены авиарейсов и приостановки движения на скоростных дорогах.

По сообщению местной метеорологической службы, снег начался в большинстве районов провинции в среду вечером и все еще шел в четверг.

Метеорологи объявили предупреждения о возможном гололеде в 12 городах.

Как минимум 29 скоростных трасс были частично или полностью закрыты. В четверг приостановлена работа всех пассажирских паромных переправ в прибрежных районах провинции. В Шэньянском международном аэропорту Таосянь было задержано большое количество рейсов.

Ведется очистка дорог от снега и льда. -0-