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Сильный снегопад прервал транспортное сообщение на Северо-Востоке Китая
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Сильный снегопад прервал транспортное сообщение на Северо-Востоке Китая 

ИА Синьхуа 15 марта 2018
Шэньян, 15 марта /Синьхуа/ — Снегопад, обрушившийся на северо-восточную китайскую провинцию Ляонин с вечера среды, стал причиной отмены авиарейсов и приостановки движения на скоростных дорогах.
По сообщению местной метеорологической службы, снег начался в большинстве районов провинции в среду вечером и все еще шел в четверг.
Метеорологи объявили предупреждения о возможном гололеде в 12 городах.
Как минимум 29 скоростных трасс были частично или полностью закрыты. В четверг приостановлена работа всех пассажирских паромных переправ в прибрежных районах провинции. В Шэньянском международном аэропорту Таосянь было задержано большое количество рейсов.
Ведется очистка дорог от снега и льда. -0-
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