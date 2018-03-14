Тысячи итальянцев эвакуированы из-за английской бомбы времен Второй мировой

Более 20 тыс. жителей итальянского города Фано на Адриатическом побережье эвакуированы из-за английской авиабомбы времен Второй мировой войны, передает агентство ANSA.

По данным агентства, авиабомбу английского производства весом 225 кг обнаружили во время строительных работ в районе набережной. Свои жилища должны покинуть обитатели домов, которые находятся в радиусе 1,9 км от места обнаружения бомбы. По подсчетам журналистов эвакуированы около 23 тыс. жителей.

Отмечается, что в числе объектов, которые находятся в опасной зоне — городская больница и железнодорожный вокзал.

В данный момент с бомбой работают военные саперы. Планируется, что снаряд переместят в море и там подорвут.