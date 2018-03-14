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20 тыс. человек эвакуировали на востоке Италии из-за бомбы
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20 тыс. человек эвакуировали на востоке Италии из-за бомбы 

Газета.Ru 14 марта 2018
Фото: Аргументы и Факты
Более 20 тысяч человек были эвакуированы в городе Фано на восточном побережье Италии после того, как там нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщает телеканал «360».
Отмечается, что бомбу нашли строители в одном из центральных районов города. Власти приняли решение об эвакуации людей из всех жилых домов и общественных зданий, а также медицинских учреждений.
В этом районе временно прекратили железнодорожное движение и закрыли вокзал, расположенный в 1,8 километра от места стройки.
В ближайшие часы пиротехники проведут операцию по обезвреживанию бомбы. Для этого ее переместят в открытое море.
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