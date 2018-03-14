20 тыс. человек эвакуировали на востоке Италии из-за бомбы

Более 20 тысяч человек были эвакуированы в городе Фано на восточном побережье Италии после того, как там нашли неразорвавшийся снаряд времен Второй мировой войны, сообщает телеканал «360».

Отмечается, что бомбу нашли строители в одном из центральных районов города. Власти приняли решение об эвакуации людей из всех жилых домов и общественных зданий, а также медицинских учреждений.

В этом районе временно прекратили железнодорожное движение и закрыли вокзал, расположенный в 1,8 километра от места стройки.

В ближайшие часы пиротехники проведут операцию по обезвреживанию бомбы. Для этого ее переместят в открытое море.