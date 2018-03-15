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В московских аэропортах сообщают о работе в штатном режиме, несмотря на снегопад
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В московских аэропортах сообщают о работе в штатном режиме, несмотря на снегопад 

ТАСС 15 марта 2018
Фото: © Сергей Авдуевский / Москва меняется
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Снегопад, начавшийся в Москве утром в четверг, не оказал существенного влияния на работу аэропортов. Транспортные узлы работают согласно погоде, сообщили ТАСС представители Шереметьево, Домодедово и Внуково.
"Несмотря на снегопад, аэропорт Внуково работает в штатном режиме. На текущий момент видимость составляет 2,5 тыс. метров, нижний край облачности — 720 метров, идет слабый снег, ветер — 2 метра в секунду", — отметили в справочной аэропорта Внуково. «Аэропорт Шереметьево работает в стабильном режиме, обеспечиваем взлет и посадку воздушных судов», — сказали в пресс-службе транспортного узла.
Как уточнили в Домодедове, видимость в районе аэродрома превышает 1,5 тыс. метров и достаточна для своевременного прилета и вылета рейсов. «Аэропорт работает штатно. Для обеспечения безопасности полетов каждое воздушное судно проходит противообледенительную обработку, с помощью спецтехники производится расчистка рулежных дорожек и взлетно-посылочных полос. В связи с этим возможны незначительные технические задержки в пределах 20 минут», — сказали в пресс-службе аэропорта.
Представитель транспортного узла отметил, что сейчас задерживаются рейсы в Ижевск, Волгоград и Саратов в связи с метеоусловиями в аэропортах назначения.
Между тем, по данным онлайн-табло аэропортов, в настоящее время на вылет и прилет задерживаются более 30 рейсов, в — Шереметьево десять рейсов, в Домодедово — 24, во Внуково — один. Еще десять рейсов выполнят с опозданием.
В Москве в ночь на 15 марта начался снегопад. По данным Гидрометцентра, в четверг ожидается облачная погода, местами сильный мокрый снег и до 2 градусов мороза. Синоптики также предупреждают о метели и гололедице, местами сильной. К вечеру ожидается понижение температуры до минус 10 градусов.
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 Ещё 5 источников 
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