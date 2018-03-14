Ещё
В Хабаровском крае более тысячи человек остались без электроэнергии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Хабаровском крае более тысячи человек остались без электроэнергии 

ТАСС 14 марта 2018
ХАБАРОВСК, 14 марта. /Корр. ТАСС Евгения Пустовит/. Более тысячи человек и целый ряд социальных объектов остались без электроэнергии из-за крупной аварии в поселке Березовский Хабаровского края. В среду это стало причиной объявления режима ЧС в населенном пункте, рассказал ТАСС глава администрации поселка Андрей Рудняев.
"На сегодняшний день объявлено ЧС. Без света — примерно тысяча с лишним человек", — сказал он. По словам Рудняева, нет только электричества, тепло— и водоснабжение осуществляется в полном объеме.
По его словам, причиной отключения стал выход из строя 12 марта по неизвестной пока причине основного подземного силового кабеля, а 13 марта — и резервного кабеля. В поселок уже прибыли специалисты-энергетики, которые приступили к поиску места повреждения. О сроках ликвидации аварии пока не сообщается.
Березовый — поселок сельского типа с населением более 5 тыс. человек. В среду в поселке температура воздуха минус 7-10 градусов, однако в ближайшие сутки синоптики обещают похолодание до минус 10-14 градусов.
ТАСС: последние новости
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв МЧС сообщает о сходе трех лавин на стратегической автотрассе в Киргизии Свыше 400 км пути намерены отремонтировать на Забайкальской железной дороге в 2018 году
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко запускает новую операцию в Донбассе199
«Настоящая мясорубка»: россияне пострадали в Гудаури26
Случилось «что-то страшное»: ЧП на мариупольском заводе9
«Надо завязывать с политикой»: Собчак ответила Поклонской185
ЕС осудил строительство Крымского моста145
Видео
03:04
Британия призвала Россию «уйти и заткнуться»
В мире Армия
03:59
Весны не будет. Пришли феноменальные морозы
Погода Новости Москвы
00:53
Взбесившийся подъемник сбросил туристов
Происшествия
03:10
Семью Фриске лишают имущества
Шоу-бизнес
01:18
«Мужчину придавило между двумя подъемниками»
Происшествия
01:17
В Кремле порассуждали о явке на президентских выборах
Политика Выборы 2018
01:33
В Кремле ответили на обвинения в адрес Путина
Политика
01:52
Ветлицкая неожиданно набросилась на Джигарханяна
Шоу-бизнес
03:17
Полиция Грузии возбудила дело после трагедии в Гудаури
Происшествия
03:10
Рассказали про последний фильм Мордюковой
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение