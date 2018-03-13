Жизнь как в тюрьме: побережье Японии, пострадавшее от цунами 2011 года, обнесли 12-метровой стеной

Прошло семь лет после катастрофы, вызванной землетрясением и цунами, которые разрушили сразу несколько городов на северо-восточном побережье Японии . Местные жители восстанавливают свои дома, а вместе с тем привыкают к новым гигантским сооружениям — их возвели, чтобы огородить людей от будущих катаклизмов.

Одно из самых страшных стихийных бедствий в истории унесло жизни почти 18 тысяч человек, без вести пропали около 2,5 тысяч, а Японии был нанесен ущерб в размере 309 миллиардов долларов.

Фотограф Reuters Ким Кюн-Хун побывал сразу в нескольких городах, чтобы осветить, как справляются с последствиями катастрофы жители прибрежной полосы семь лет спустя.

«Стены остановят цунами и не дадут им затопить побережье. Даже если цунами будет выше, стена все равно предотвратит наводнение и даст больше времени на эвакуацию».

Хироясу Кавай, исследователь Института гаваней и аэропортов в Йокосуке, недалеко от Токио

Во время землетрясения в 2011 году рыбак Ацуши Фуджита, как обычно, работал на берегу моря, как вдруг огромная черная волна накрыла его город, Рикузентакату, унеся жизни почти 2 тысяч человек.

С тех пор вокруг города возвели огромную стену.

«Кажется, будто мы в тюрьме — хоть мы и не сделали ничего плохого», — делится своими впечатлениями Фуджита.

Жилые и коммерческие постройки за морской стеной в порту города Мияко

Март 2011 года: волны цунами накрывают улицу в Мияко. Фото: Майничи Шимбун (Mainichi Shimbun) для Reuters.

Торговые автоматы у стены в заливе Хирота в Рикузентакате. 12-метровая бетонная стена заменила четырехметровый волнорез, затопленный во время цунами.

2011 год: последствия катастрофы в Рикузентакате. Фото: Али Сон (Aly Song) для Reuters.

Землетрясение и цунами, достигавшее в некоторых районах 30 метров в высоту, убили почти 18 тысяч человек по всей Японии и стали причиной крупной аварии на электростанции в Фукусиме.

Многие жители изначально приветствовали установление стены, однако по прошествии времени стали выражать все больше недовольства, жалуясь, в частности, на то, что с ними почти не консультировались на стадии планирования — по этой причине сегодня возведение стен затрудняет жилое и коммерческое строительство.

Корабль, вымытый на улицы Кесеннумы в 2011 году. Фото: Киодо (Kyodo) для Reuters.

«Чудо-сосна», символизирующая надежду и восстановление — она пережила цунами 2011 года, — стоит сегодня рядом с поврежденным зданием перед недавно возведенной стеной в Рикузентакате.

После катастрофы некоторые города запретили строительство жилья в равнинной местности близ берега и переселили жителей на более высокие земли.

Многие жители сетуют на то, что стены отпугивают туристов.

«Когда-то давно мы ездили сюда с детьми и наслаждались живописными видами океана и заливов. Сегодня от всего этого ничего не осталось».

Рейко Иидзима, турист из Центральной Японии

Возведение стены для замены затопленных цунами волнорезов. Общая протяженность стен составляет около 400 километров, а обошлось строительство в 9,1 миллиарда долларов.

Рассвет на фоне построенной стены на пляже в Кесеннуме, префектура Мияги.

Рыбак Фуджита говорит, что цунами даже улучшило лов устриц в районе поражения, вымыв накопленные осадки и взболтав морское дно. Однако возведенные не так давно стены, возможно, негативно повлияют на будущее производство, так как могут заблокировать естественные потоки воды с суши.

Многие с трудом привыкают к загромождающим стенам.

«Мы всегда жили у моря — из поколения в поколение. Стены нас отделяют, и это невыносимо».

Сотаро Усуи, местный житель и глава компании по добыче тунца