В Петербурге на месте взрыва газа в доме завершены поисково-спасательные работы

МОСКВА , 13 марта. / ТАСС /. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге . Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.

"Поисково-спасательные работы завершены, дальше будут проводиться аварийно-восстановительные работы и решаться вопрос о размещении жителей пострадавшего подъезда", — сказал собеседник агентства.

Вместе с тем, в центре медицины катастроф сообщили, что в результате взрыва госпитализирован один человек. Погибших нет.