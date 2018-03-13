В Петербурге на месте взрыва газа в доме завершены поисково-спасательные работы 

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
"Поисково-спасательные работы завершены, дальше будут проводиться аварийно-восстановительные работы и решаться вопрос о размещении жителей пострадавшего подъезда", — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, в центре медицины катастроф сообщили, что в результате взрыва госпитализирован один человек. Погибших нет.