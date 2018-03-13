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В Петербурге на месте взрыва газа в доме завершены поисково-спасательные работы
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В Петербурге на месте взрыва газа в доме завершены поисково-спасательные работы 

ТАСС 13 марта 2018
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Сотрудники МЧС завершили поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в жилом доме в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в Главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу.
"Поисково-спасательные работы завершены, дальше будут проводиться аварийно-восстановительные работы и решаться вопрос о размещении жителей пострадавшего подъезда", — сказал собеседник агентства.
Вместе с тем, в центре медицины катастроф сообщили, что в результате взрыва госпитализирован один человек. Погибших нет.
ТАСС: последние новости
В подъезде жилого дома на юге Санкт-Петербурга произошел взрыв МЧС сообщает о сходе трех лавин на стратегической автотрассе в Киргизии Свыше 400 км пути намерены отремонтировать на Забайкальской железной дороге в 2018 году
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